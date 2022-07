Zamek Czocha- magiczna atrakcja turystyczna na Dolnym Śląsku

Zamek Czocha, zwany także polską filią Hogwartu to wyjątkowe miejsce skupiające setki tysięcy turystów rocznie. To nie przypadek, że ta średniowieczna twierdza cieszy się taką popularnością, gdyż jako zabytek jest pionierem na polskim rynku, co potwierdzają liczne nagrody, jak choćby ta ostatnia Certyfikat - Najlepszy Produkt Turystyczny 2019 r. To wyróżnienie przyznawane jest przez Polską Organizację Turystyczną. Zamek znalazł się również na prestiżowej liście 7 Nowych Cudów Polski. Cuda są wybierane przez popularnonaukowy miesięcznik National Geographic Polska.

Zamek Czocha to raj nie tylko dla historyków, analityków, pasjonatów, ale także artystów, reżyserów czy poetów. Wśród turystów z całego świata, którzy go odwiedzają, znajdują się poszukiwacze tajemnic, tych odkrytych i tych, które rozpalają wyobraźnię. Nic dziwnego, bo zamek to fascynująca architektura, tajne przejścia wiodące między komnatami, podziemia, wiele zagadkowych planów.

Zamek Czocha - inspirujące miejsce na mapie Dolnego Śląska

Gmach zainspirował wielu, o czym świadczą licznie napisane książki na temat zamku lub z zamkiem w tle. Mnożące się artykuły, reportaże, felietony, powieści, literatura faktu to ogólnodostępne teksty kultury. Zaraz obok wartości pisanych znajdują się dzieła wizualne. Zamek i jego wnętrze widnieje na wielu fotografiach, pocztówkach, obrazach, jego bryłę i skalne zbocze upodobali sobie również rzeźbiarze, tworząc ciekawe rzeźby i reliefy.

Niewątpliwie jednak Czocha daje się zapamiętać dzięki kinematografii. To w zamkowych murach rozgrywały się akcje filmów: „Gdzie jest generał”, „Wiedźmin”, „Dwa światy”, „Święta wojna”, „Tajemnica Twierdzy Szyfrów”, „Marion – królowa złodziei”, „Legenda”, „Dywersant” czy „Sensacje XX Wieku”. Kolejną formą sztuki filmowej połączoną z utworem muzycznym jest teledysk, a i tych nie brakuje w medialnym dorobku zamku. Reżyserzy klipów chętnie korzystają z uroku tajemniczego zamczyska i w ten sposób rozsławiają go nawet w odległej Japonii.

To, co turyści lubią w zamku najbardziej