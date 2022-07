Zamek Czocha- osobliwa atrakcja turystyczna na mapie Dolnego Śląska przyciąga turystów z całej Europy

To, co turyści lubią najbardziej

Co ciekawe, wśród turystów z całego świata, znajdują się poszukiwacze tajemnic, tych odkrytych i tych, które rozpalają wyobraźnię. Fascynująca architektura, tajne przejścia wiodące między komnatami, podziemia, wiele zagadkowych planów- Zamek Czocha to raj nie tylko dla historyków, analityków, pasjonatów, ale także artystów, reżyserów czy poetów.

Inspirujący zamek na mapie Dolnego Śląska

Gmach zainspirował wielu, o czym świadczą licznie napisane książki na temat zamku lub z zamkiem w tle. Mnożące się artykuły, reportaże, felietony, powieści, literatura faktu to ogólnodostępne teksty kultury. Zaraz obok wartości pisanych znajdują się dzieła wizualne. Zamek i jego wnętrze widnieje na wielu fotografiach, pocztówkach, obrazach, jego bryłę i skalne zbocze upodobali sobie również rzeźbiarze, tworząc ciekawe rzeźby i reliefy. Niewątpliwie jednak Czocha daje się zapamiętać dzięki kinematografii. To w zamkowych murach rozgrywały się akcje filmów: „Gdzie jest generał”, „Wiedźmin”, „Dwa światy”, „Święta wojna”, „Tajemnica Twierdzy Szyfrów”, „Marion – królowa złodziei”, „Legenda”, „Dywersant” czy „Sensacje XX Wieku”. Kolejną formą sztuki filmowej połączoną z utworem muzycznym jest teledysk, a i tych nie brakuje w medialnym dorobku zamku. Reżyserzy klipów chętnie korzystają z uroku tajemniczego zamczyska i w ten sposób rozsławiają go nawet w odległej Japonii.

Możliwości zamku są niemal nieograniczone, o czym świadczą liczne festiwale, przyciągające prawdziwe tłumy. Każdy może znaleźć coś dla siebie. Festiwal „Zbrodnia i Zamek” to prawdziwa gratka dla miłośników kryminałów. „Dni Rzemiosła” pokazują jak wielkim dziedzictwem jest kultura słowiańska. „Husycka Zawierucha” to wehikuł czasu do średniowiecznych realiów. „Twierdza Smaków”, czyli uczta historyczna, serwuje potrawy charakterystyczne na przestrzeni wieków. Festiwal „Bohaterowie i księżniczki” to eksplozja wyobraźni, gdzie zaczarowane postacie przenoszą gości w baśniową krainę cudów. „Festiwal Pirotechniki Filmowej” to pełna emocji, efektów specjalnych i pirotechnicznych impreza, łącząca film, muzykę i historię.