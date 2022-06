Zamek Księcia Henryka to perełka karkonoskiej architektury. Widoki ze wzgórza są niepowtarzalne! (ZDJĘCIA)

Zamek w Staniszowie

Staniszów to malownicza wieś, znajdująca się w odległości 9 km od Jeleniej Góry. Położona na terenie Wzgórz Łomnickich była znana głównie z produkcji likieru ziołowego, który miał właściwości zdrowotne. We wsi znajduje się zabytkowy kościół pw. Przemienienia Pańskiego i pałac na wodzie, gdzie dziś funkcjonuje luksusowa restauracja i hotel. Pierwotnie miejscowość należała do książąt Reuss i to oni są odpowiedzialni za wybudowanie pałacu wraz z rozległym parkiem, dostępnym już wtedy dla zwiedzających.

Zamek Księcia Henryka położony jest na skraju Staniszowa, bliżej Sosnówki i Marczyc. Podejście nie jest wymagające, a prowadzą do niego dwa szlaki turystyczne: żółty i niebieski. Zamek, choć przypomina wyglądem średniowieczne budowle został wybudowany znacznie później, bo w 1806 roku i stanowił część parku krajobrazowego, którego punktem centralnym był pałac na wodzie.