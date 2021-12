Zamknięte szklaki w Karkonoszach i zagrożenie lawinowe. Sprawdź najważniejsze zmiany

Zamknięte szlaki i atrakcje turystyczne

Przypominamy, że na terenie KPN szlaki są otwarte dla turystyki pieszej od świtu do zmierzchu.

Wyciągi na Kopę i na Szrenicę

Trwa przerwa techniczna wyciągu na Szrenicę do 3 grudnia 2021. Kolej na Kopę zostanie zamknięta do 15.12.2021 ze względu na prowadzony przegląd techniczny przed sezonem zimowym.

Aktualne warunki pogodowe

W szczytowych partiach Karkonoszy temperatura w ciągu dnia od od -7°C do -5°C. Wiatr z kierunków zachodnich silny, w porywach bardzo silny – obniża temperaturę odczuwalną! Zachmurzenie duże i mgła – widzialność ograniczona. Ciśnienie 818 hPa i rośnie. Opady śniegu, zawieje i zamiecie. Na szlakach do 25 cm, a w zaspach do 50 cm świeżego i przewianego śniegu! Miejscami występuje oblodzenie – szlaki śliskie!!!