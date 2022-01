Zastraszyli 12-latka i ukradli mu telefon. Teraz piętnastoletnia dziewczyna i chłopak odpowiedzą przed sądem

Policjanci z Wydziału ds. Nieletnich i Patologii Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze ustalili, a następnie zatrzymali dziewczynę i chłopca w wieku 15-lat, którzy podejrzani są o rozbój.

Jak ustalili funkcjonariusze, do zdarzenia doszło 2 stycznia br. na jednym z jeleniogórskich skwerków. Do siedzącego na ławce chłopca, podeszli nieletni, zastraszyli go, a następnie wyrwali z ręki telefon i uciekli. Jego wartość właściciel oszacował na 350 zł.

Policjanci prowadząc czynności w tej sprawie na podstawie zebranych informacji, jak również po analizie nagrań z kamer monitoringu wytypowali 15-latków jako podejrzewanych o popełnienie tego przestępstwa. Okazało się, że tego czynu dopuścili się w trakcie ucieczki z jednego z młodzieżowych ośrodków szkolno-wychowawczych.

Obecnie funkcjonariusze ustalają szczegółowo wszystkie okoliczności tej sprawy i prowadzą czynności, których celem jest odzyskanie utraconego telefonu. Teraz o dalszym losie nieletnich zadecyduje sąd rodzinny.