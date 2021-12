Zimowe Karkonosze. Na szczytach śnieg, lód i mróz. Sprawdź, które szlaki są zamknięte

Jak informuje GOPR Karkonosze (6.12) szczytowych partiach w ciągu dnia spadek temperatury z -9°C do -10°C. Wiatr z kierunków północny silny, w porywach bardzo silny – obniża temperaturę odczuwalną. Zachmurzenie duże i mgła- widzialność zmienna. W ciągu dnia przelotne opady śniegu. Ciśnienie 825;1 hPa i rośnie. Na szlakach do 25 cm, a w zaspach do 50 cm śniegu. Jest to śnieg świeży, przewiany i lód. Miejscami występuje oblodzenie, a szlaki są śliskie.

W Karkonoszach obowiązuje I stopień zagrożenia lawinowego.