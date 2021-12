Zimowy dzień w Karpaczu. Ile zapłacimy za skipass, parking i bigos w Domu Śląskim? [ZDJĘCIA]

Parking i opłata za wejście do Karkonoskiego Parku Narodowego

Naszą przygodę z Karpaczem zacznijmy od zdobycia Śnieżki, ale najpierw zapłaćmy za [postój samochodu. Przy wejściu do Karkonoskiego Parku Narodowego (przy dolnej bazie wyciągu na Małą Kopę przez Biały Jar) znajdują się dwa parkingi samochodowe: prywatny i miejski. Opłata za pierwszy wynosi 20 zł (cały dzień), a za drugi: pierwsza i każda następna godzina - 5,00 zł, opłata całodzienna - 25,00 zł. Sezon jeszcze na dobre się nie zaczął, więc nie było żadnego problemu ze znalezieniem miejsca.

Po wyjściu z samochodu do przejścia jest jakieś 100-150 metrów, żeby znaleźć się w Parku Narodowym. Wybieramy najtrudniejszy szlak, bo to najkrótsza trasa i płacimy 8 zł na bilet (4 zł ulgowy). Zdarza się, że przy odbiciu na Samotnię (aktualnie szlak zamknięty z powodu zagrożenia lawinowego) ktoś sprawdza bilety. Samo wejście tym szlakiem, szczególnie zimą, nie należy do najłatwiejszych. Jest w zasadzie prawie cały czas pod górkę i stromo, a w niektórych miejscach bardzo ślisko (przydadzą się raki lub raczki), ale to najkrótsza droga na szczyt, która zajmuje ok. 2,5 h. Pewnie dlatego wiele osób decyduje się na wejście od tej strony. Przez weekend bywa tu gwarno, a miejscami nawet "ciasno", bo turyści wchodzą i schodzą ze Śnieżki tym szlakiem. Do dyspozycji jest też czerwony szlak: spod parkingu hotelu Orlinek przez Dolinę Łomniczki oraz żółty, zaczynający się po czeskiej stronie. Drogę na Śnieżkę ułatwia kolej gondolowa (po czeskiej stronie) i kolej linowa na Kopę “ZBYSZEK” (50 zł - bilet normalny, 30 zł bilet ulgowy), która zostanie otwarta już 17 grudnia.