Zjawiskowa restauracja w Świeradowie przy Zdrojowej już nie istnieje. Dziś w jej miejscu stoi Lewiatan [ZDJĘCIA] Justyna Orlik

Po restauracji i kawiarni "Touristenheim" przy Brunnenstrasse w Świeradowie Zdroju, dawnym Bad Flinsber nie ma dzisiaj śladu. Od dawna w tym miejscu stoi sklep Lewiatan, choć kiedyś było to popularne miejsce, chętnie odwiedzane przez turystów. Kawiarnia i restauracja ze stolikami na zewnątrz robiła piorunujące wrażenie. Panie w kapeluszach i panowie we frakach zostawiali tu na dłużej, bo była to jedna z najlepszych ciastkarni w mieście. Zobaczcie ją na starych zdjęciach!