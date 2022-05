Zjawiskowa ulica Zamenhoffa, dawniej Marcina Lutra, w Jeleniej Górze. Zabytkowe elewacje i bluszcz na budynkach (ZDJĘCIA) Justyna Orlik

Niewielka uliczka, łącząca Matejki i Skłodowskiej Curie, to najpiękniejszy przykład jeleniogórskiej secesji. Do końca II wojny światowej nosiła nazwę Marcina Lutra, a krótko po 1945 roku była to ulica Reformacka. W 1947 roku, po śmierci Ludwika Zamenhofa i na wniosek Związku Esperantystów w Polsce (oddział w Jeleniej Górze) zmieniono jej nazwę. Zobaczcie, jak wygląda odremontowana część Jeleniej Góry!