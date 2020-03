Złapany na gorącym uczynku! Wysypywał gruz na łące! [ZDJĘCIA]

Jak informują strażnicy miejscy, do zdarzenia doszło w minioną sobotę (21 marca). Na trop mężczyzny strażnicy wpadli po zgłoszeniu mieszkańca, który widział jadącą w stronę lasu ciężarówkę załadowaną gruzem. Funkcjonariusze ujęli kierowcę, na gorącym uczynku, w trakcie wysypywania odpadów.

67- letni mieszkaniec Jeleniej Góry, kierowca ciężarówki oświadczył, że gruz w to miejsce wywiózł na polecenie właściciela pojazdu z posesji przy ulicy Michejdy. Co więcej, okazało się, że kierowca uprawnień do prowadzenia pojazdów nie ma.

W tym czasie na miejsce zdarzenia dotarł właściciel ciężarówki, który zaznaczył, że prace wykonywane są na polecenie właściciela działki przy ulicy Michejdy.

Strażnicy rozmawiali również z właścicielem działki. Mężczyzna powiedział, że gruz i odpady pochodzą z rozbieranej na jego posesji szopy i zlecił wywiezienie ich na łąkę. Jak oświadczył myślał, że tam może je wywieźć i nie będzie z tego tytułu problemów.

Interwencja zakończyła się mandatem dla kierowcy ciężarówki, który wywiózł gruz. On też musi go posprzątać.