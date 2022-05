Zlot super samochodów na Placu Ratuszowym - w Jeleniej Górze trwa SuperCar Mouintain Challenge Eliza Ciepielewska

W dniach 20-21 maja 2022 w Jelenie Górze i Piechowicach odbędzie się rajd supersamochodów, wśród nich wiele modeli Ferrari. Można było zobaczyć kultowe modele Ferrari takie jak Testarossa V12 czy 348 GTB, F 430, F8, 599 GTB a także mniej znane jak 412. Nie zabrakło też Mercedesów i Porsche z potężnymi 400- i 600-konnymi silnikami. Organizatorzy zapraszają również jutro. Tym razem do Piechowic gdzie w godzinach od 9:00 do 14:00 odbędzie się Wyścig Górski na niezwykle widowiskowej trasie do Michałowic. Zobacz jak te luksusowe samochody prezentowały się dzisiaj na Placu Ratuszowym w Jeleniej Górze!