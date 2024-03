Złote gody w Jeleniej Górze. Dwanaście par otrzymało medal za 50 lat małżeństwa

Jak uzyskać medal za złote gody?

Jak wyjaśnia Elżbieta Sobczak - kierowniczka Urzędu Stanu Cywilnego w Jeleniej Górze, wystarczy, że do urzędu przyjdzie jedna z uprawnionych osób (może być członek rodziny), z niezbędnym dokumentem potwierdzającym tożsamość. Należy złożyć wniosek o nadanie medalu, który USC Jelenia Góra wysyła do wojewody dolnośląskiego. Dotyczy to również par, które są ponad 50 lat po ślubie, a wcześniej nie zgłosili się po odznaczenie. Urzędnicy zapewniają, że służą pomocą i wystarczy się do nich zgłosić – pomogą w wypełnieniu dokumentów.