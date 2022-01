Zmiana dojazdu do punktu drive-thru WCSKJ w Jeleniej Górze od 26 stycznia

Wszyscy Pacjenci, którzy są umówieni na test w kierunku COVID-19 w samochodowym punkcie drive-thru, proszeni są o kierowanie się na miejsce ulicą Thebesiusa. Na terenie WCSKJ umieszczone zostaną także znaki informacyjne wskazujące właściwą drogę dojazdu.

Dotychczas dojazd do centrum testowego odbywał się głównym wjazdem do placówki od strony ulicy Ogińskiego. Wprowadzone zmiany są niezbędne ze względu na konieczność zorganizowania przestrzeni na terenie szpitala. Na tym obszarze poruszają się karetki transportujące chorych, którym należy umożliwić bezpieczny przejazd. Ponadto, konieczne jest także zapewnienie wjazdu tym osobom, które przyjeżdżają do placówki m.in. na badania i wizyty lekarskie lub odbierają bliskich po hospitalizacji.