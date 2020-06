Zmiany na stanowisku prezesa "Wodnika". Obejmie je Katarzyna Wierska - Kuberka

Katarzyna Wierska-Kuberka od 20 lat zarządza przedsiębiorstwami, związana z przemysłem farmaceutycznym, energetycznym i mieniem komunalnym (sportowe spółki akcyjne i gospodarka komunalna), w tym dużymi firmami polskimi i zagranicznymi. Przez ponad 4 lata była wiceprezesem Elektrociepłowni Poznańskich, spółki z kapitałem francuskim, 3 lata Prezesem spółki Tauron Obsługa klienta następnie dwóch spółek komunalnych w Zabrzu (Górnik Zabrze i Stadion w Zabrzu), a ostatnie 3 lata wiceprezesem MPGK sp.zo.o. w Jeleniej Górze.

Ukończyła filologię romańską, MSM MBA na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, oraz psychologię na SWPS we Wrocławiu. Ukończyła kurs do rad nadzorczych i zarządów spółek z udziałem skarbu państwa oraz certyfikat Zarządzanie Projektami – MT&DC Certyfikat G. Washington University. Posiada duże doświadczenie w zarządzaniu spółkami oraz procesami organizacyjnymi w przedsiębiorstwach i szeroką widzę na temat finansów przedsiębiorstw, komunikacji i negocjacji. Biegle posługuje się językiem angielskim, francuskim i włoskim.