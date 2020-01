ZmieniaMY Miasto Na Plus! Czyli jak mieszkańcy i władze zmieniają Jelenią Górę! [FILM]

Te murale zapierają dech w piersiach! Zobacz, jak zmieniają się obskurne ściany! [GALERIA]

To nie jest graffiti. To nie są bezsensowne bazgroły. To prawdziwa sztuka, która upiększa najbardziej szare i obskurne zakątki Jeleniej Góry. Prace Brockiego sprawiają, że miasto nabiera innego, kolorowego i kreatywnego wizerunku! Zobacz sam!