Znani absolwenci Norwida, II LO w Jeleniej Górze. Sopranistka, kaskader i producent filmowy. Galeria

Historia szkoły w Jeleniej Górze. Jakie były jej początki?

Tuż po zakończeniu II wojny światowej w cieplicach, przy ulicy Rycerskiej, uruchomiono placówkę oświatową, która na początku pełniła funkcję szkoły podstawowej. Pierwsze lekcje zaczęły się we wrześniu, a w budynku uczyło się 169 uczniów. Na przełomie 1947/48 roku w szkole zaczęło działać liceum, a ona sama została przemianowana na Szkołę Ogólnokształcącą Stopnia Podstawowego i Licealnego w Cieplicach Śląskich-Zdrój. Uczniowie uczyli się w niej 11 lat i musieli przejść egzaminy, żeby się do niej dostać. Chodziło o to, żeby wyłuskać najzdolniejszych, którzy w dalszej perspektywie mogliby rozpocząć studia na uczelniach wyższych. Uczniowie dojeżdżali do Cieplic nie tylko z całej Jeleniej Góry, alei okolicznych wsi i miasteczek, więc w latach 1947 i 1948 zdecydowano o zagospodarowaniu jednego z budynków na Internat. Dopiero w 1983 roku szkoła otrzymała imię Cypriana Kamila Norwida, który stał się jej patronem.