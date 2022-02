Znęcał się, torturował psychicznie matkę i demolował mieszkanie

Policjanci Wydziału Prewencji z Komisariatu I Policji w Jeleniej Górze zatrzymali 31-letniego mężczyznę podejrzanego o znęcanie się psychiczne nad matką oraz uszkodzenie mienia.

Mężczyzna 2 lutego br. został zatrzymany podczas interwencji zgłoszonej przez pokrzywdzoną, kiedy to wszczął awanturę, podczas której wyzywał ją i niszczył sprzęty domowe. Matka do tej pory cierpliwie znosiła upokorzenia doznane od syna. Mężczyzna stawał się jednak coraz bardziej agresywny i bez żadnego powodu wielokrotnie wszczynał awantury, podczas których ubliżał jej, wyzywał, a także groził uszkodzeniem ciała, jak również pozbawieniem życia. Kobieta w obawie o własne bezpieczeństwo poinformowała o sytuacji policję.

31-latek został zatrzymany w policyjnym areszcie. Teraz za znęcanie się psychiczne nad matką oraz uszkodzenie mienia grozić mu może nawet do 5 lat pozbawienia wolności. 3 lutego 2022 roku, Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze na wniosek prokuratora Prokuratury Rejonowej zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 2 miesiące.