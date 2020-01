Zobacz , jak budują szlaki i kładki w Karkonoszach! To nie taka prosta sprawa! [FILM/ZDJĘCIA]

Trwający dwa lata projekt Ochrony najcenniejszych ekosystemów Karkonoskiego Parku Narodowego etap V miał na celu poprawę jakości szlaków turystycznych, ale to cały czas działania ochronne dla ekosystemu.

- W skali parku, gdzie mamy 120 kilometrów szlaków to zniszczenia przez turystów poboczy szlaków były gigantyczne. Przez tyle lat udało nam się wyremontować blisko 50 kilometrów tras, przez co przyczyniliśmy się do ochrony całych hektarów bardzo cennych siedlisk- Michał Makowski, Dział Udostępniania Karkonoskiego Parku Narodowego.

Projekt składał się z wielu elementów. Największymi inwestycjami były remonty słynnej ścieżki nad Reglami oraz szlaku zielonego między Pielgrzymami a Przełęczą Karkonoską. Transport materiałów odbywał się w sposób tradycyjny, czyli ratrakami, ale również przy udziale śmigłowca. Konieczne było przetransportowanie 150 ton tarczycy dębowo- modrzewiowej.

Innym rozwiązaniem zastosowanym na tym obszarze są ścieżki wykonane z bruku kamiennego. Jak się okazuje nie jest to proste zadanie, ponieważ do wykonania takiej trasy wykorzystuje się kamienie, które znajdują się na danym obszarze.