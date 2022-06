Zobacz jak wygląda nowa hala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 8 w Jeleniej Górze

W Szkole Podstawowej nr 8 w Jeleniej Górze została oddana do użytku długo wyczekiwana hala sportowa. Popularna Ósemka jest szkołą z oddziałami integracyjnymi, szkole bardzo brakowało miejsca do pracy z dziećmi. Hala sportowa zupełnie zmieni warunki pracy i nauki w tej jeleniogórskiej szkole.

Hala jest prawdopodobnie największą płytą boiska w Jeleniej Górze i dlatego będzie służyć nie tylko naszym uczniom ale również klubom sportowym i mieszkańcom Jeleniej Góry

- mówiła Pani Dyrekor Maria Silbert-Salabura

Szkoła oprócz samej hali sportowej zyska 3 sale lekcyjne i sale do terapii m.in.: do integracji sensorycznej i do terapii logopedycznej. Dodatkowe pomieszczenia do terapii są niezwykle istotne dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

W porównaniu do hali sportowej, którą dotychczas dysponowała szkoła nowo wybudowany obiekt robi ogromne wrażenie na wszystkich odwiedzających SP nr 8. Zobaczcie sami w naszej galerii zdjęć.