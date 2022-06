Zobacz jak wygląda obecnie ulica 1-go Maja w Jeleniej Górze! ZDJĘCIA

Odwiedziliśmy dzisiaj ulicę 1-go Maja w Jeleniej Górze. Jest to jedna z najbardziej turystycznych ulic miasta. Piękne, zabytkowe kamienice, polecane restauracje, czy budowle sakralne, a nawet dworzec PKP. To wszystko można zobaczyć spacerując ulicą 1-go Maja. Dawne nazwy tej ulicy to:

Hindenburgstrasse,

Bahnhofstrasse,

Kolejowa

Spacerując po wybrukowanym deptaku na popularnej "Majówce" można zobaczyć takie charakterystyczne budynki jak:

Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego,

Jeleniogórską Cerkiew,

Jeleniogórskie Centrum Kultury,

Restaurację Relax,

Galeria Karkonoska,

Basztę i Bramę Wojanowską

Spacerując ulica 1-go Maja warto zwrócić uwagę na charakterystyczny dla Jeleniej Góry motyw jelenia, który możemy zobaczyć na tej ulicy wielokrotnie. Obok Empiku znajduję się spory "jelonek", który jest świetnym miejscem do pamiątkowego zdjęcia ze stolicy Karkonoszy. Można również zauważyć słynne jeleniogórskie jelonki: KARRuś i Jelonek Podróżnik. Jeśli zawsze mijacie jeleniogórskie ulice w pośpiechu warto się czasami zatrzymać i poszukać ukrytych jelonków w różnych zakątkach miasta.