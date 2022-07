Zobacz jak zmienił się Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze, na przestrzeni ponad 100 lat

Historia - od początków istnienia

Gdzie znajduje się teatr?

Miejscem, w którym znajduje się budynek, o którym mówimy to skrzyżowanie ulicy Sudeckiej i alei Wojska Polskiego. Stoi on obok jeleniogórskiego Urzędu Miasta, a przystanek znajdujący się przy alei Wojska Polskiego nosi nazwę "Teatr", co oczywiście nawiązuje do wspomnianego wyżej obiektu.