Zobacz jakie piękności czekają na nowy dom. Koty do adopcji w Jeleniej Górze ZDJĘCIA

Na stronie fundacji znajdziemy informację o tej treści: Zwierzęta które oddajemy do adopcji są zazwyczaj zdrowe, zaszczepione, wysterylizowane i przygotowane do życia w domu. Do fundacji trafiają często w fatalnym stanie zarówno fizycznym jak i psychicznym, Udzielamy im pomocy medycznej jak i również w wielu przypadkach behawioralnej. Traktujemy naszych podopiecznych jak swoich przyjaciół lub członków rodziny, dlatego chcemy mieć pewność, że życie tych zwierząt trafiło w odpowiednie ręce oraz że nie zostanie porzucony czy oddany w kilka dni po adopcji.