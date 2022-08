Zobacz jakie wydarzenia, Jelenia Góra i okolice przygotowały na weekend (19-21.08) Piotr Sobala

Nie wiesz co robić w ten weekend? Specjalnie dla was przygotowaliśmy listę najciekawszych imprez organizowanych w Jeleniej Górze i okolicach. Nie zabranie klasycznych fajfów dla miłośników tańca, poszukiwaczy najcenniejszych rzeczy na giełdach, wyścigów rowerowych, pokazów cyrkowych czy imprezy "plażowej" . W piątek prawdopodobnie będzie burzowy dzień, ale miejmy nadzieję, nie zepsuje to weekendowej zabawy.