Zobacz najciekawsze weekendowe wydarzenia w Jeleniej Górze! (24-25.09) Eliza Ciepielewska

Sprawdzamy jakie weekendowe wydarzenia z Jeleniej Góry są najciekawsze. Jak co tydzień nie zabraknie atrakcji! Szykuje się prawdziwa gratka dla wielbicieli antyków podczas 50. Jarmarku Staroci i Osobliwości. Miłośnicy sportu i kibicowania mogą wziąć udział w jednej z kilku sportowych imprez weekendu. Ci z Was, którzy lubią zdrową żywność ucieszą się z Targu Rolnego Górskie Smaki. Zobacz co będzie się działo w najbliższy weekend w Jeleniej Górze!