Zobaczcie jak prezentuje się park na Wzgórzu Kościuszki w jesiennych barwach!

Jesień w parku na Wzgórzu Kościuszki

Jednak zanim wytyczono tutaj alejki spacerowe to wzgórze pełniło zupełnie inną funkcję. Pierwszą budowlą, która stanęła na tym terenie była miejska szubienica. Zbudowano ją w XVI wieku, pełniła swoją rolę przez około dwa stulecia. Do dzisiaj można odwiedzić miejsce, w którym kiedyś stała ta kontrowersyjna budowla.

Park na Wzgórzu Kościuszki to idealne miejsce na jesienny spacer. Ładne widoki, cisza i spokój to idealni towarzysze przechadzek. W jesiennych barwach Wzgórze Kościuszki prezentuje się przepięknie.

Historia parku na Wzgórzu Kościuszki

Historia Wzgórza Kościuszki miała różne etapy. W drugiej połowie XVIII wieku podjęto decyzję o zburzeniu szubienicy i budowie na wzgórzu umocnień wojskowych. Jednak już pod koniec tego stulecia powstał na tym terenie park miejski założony przez Johanna Christopha Schönau - burmistrza Jeleniej Góry. Założenie parkowe, które znamy dzisiaj w dużej mierze było zasługą żony burmistrza Fryderyki. Pomnik ku jej pamięci do dzisiaj znajduje się w parku.

Pomnik Fryderyki Schönau w parku na Wzgórzu Kościuszki Eliza Ciepielewska

W parku Cavalierberg (tak nazywało się Wzgórze Kościuszki do 1945 roku przyp. red.) posadzono drzewa, wytyczono alejki, ustawiono ławki, pawilony i punkty widokowe dla spacerowiczów. W XIX wieku było to bardzo popularne miejsce wśród jeleniogórzan. Do jego popularności przyczyniła się również restauracja Felsenkeller. Obecnie w budynku po restauracji znajduje się siedziba Ligi Obrony Kraju. Zwiedzać można piwnicę pozostałe po tej kultowej restauracji, ponieważ wchodzą one w skład atrakcji turystycznej Time Gates- Bramy Czasu.