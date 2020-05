Żółty szlak przez Biały Jar dostępny już dla turystów

Szlak żółty jest już otwarty. Nadal jednak spacerowanie kilkoma trasami jest niemożliwe.

Gdzie turysta nie może wejść?

-Szlak czerwony przez Kocioł Łomniczki (Kocioł pod Śnieżką)

-Szlak żółty od schroniska Pod Łabskim Szczytem w stronę Śnieżnych Kotłów

-Szlak zielony od schroniska Pod Łabskim Szczytem

-Szlak niebieski na Śnieżkę (Droga Jubileuszowa)

-Szlak niebieski od Domku Myśliwskiego do Samotni.

-Szlak graniczny od Mokrej Przełęczy do Przełęczy Okraj (czerwony na odcinku od Mokrej Przełęczy do Sowiej -Przełęczy, niebieski od Sowiej Przełęczy do Przełęczy Okraj), za wyjątkiem odcinka od schroniska "Dom Śląski" do Spalonej Strażnicy oraz od Słonecznika do schroniska "Odrodzenie".

-Szlak zielony od Polany do szlaku czerwonego.

- Wodospad Kamieńczyka