ZOOM ZBLIŻENIA 2023. Tłumy na spotkaniach z Katarzyną Figurą, Dorotą Pomykałą i Petrem Zelenką. Przejmujący film Skolimowskiego IO

Pierwszym filmem, który można będzie zobaczyć w kinie LOT dzisiaj (10.03) o godz. 16.45, będą "Pisklaki" w reżyserii Lidii Dudy.

To dokumentalny obraz o codziennym życiu niewidomych dzieci.

Pełna fantazji i charakterna Zosia, niepewny siebie, wrażliwy Oskar, niezależna, ale nieśmiała Kinga - rozpoczynają naukę w szkole z internatem dla dzieci niewidomych i niedowidzących. Są jak pisklaki. Mają 7 lat i są zbyt mali, by opuścić rodzinny dom. W tak trudnych chwilach, jak rozłąka z rodzicami starają się sobie pomagać…

Wyjazd do szkoły z internatem, to dla dzieci najbardziej przełomowy moment ich życia. To sytuacja, która początkowo tylko rani, ale finalnie da im siłę. Nie mają wyboru, więc rodzi się w nich motywacja do walki, zmieniają się, aby sprostać życiowemu wyzwaniu. Bardzo szybko odkrywają, że matczyną, czy ojcowską dłoń może zastąpić dłoń dziecka z klasy. W krótkim czasie przekonują się, że są sobie wzajemnie potrzebni. A potem odkrywają, że nikt nie rozumie ich tak dobrze, jak drugie dziecko, które przeżywa to samo. Pojawiają się przyjaźnie. Wyjątkowo silne i trwałe, bo oparte na współodczuwaniu.