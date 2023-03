ZOOM ZBLIŻENIA 2023. W jeleniogórskim kinie LOT feministyczne akcenty w filmie "W gorsecie" i gorzkie refleksje po filmie "Chrzciny"

Mocny początek. "W gorsecie".

Krzysztof Globisz i Katarzyna Figura, dobre, polskie kino

Wtorkowe projekcje (7 marca) zdominowali polscy aktorzy.

W "Prawdziwym życiu aniołów" w reżyserii Artura Barona, Krzysztof Globisz opowiada swoją historię. To on jest Adamem, aktorem, który przechodzi udar. Lekarze walczą o jego życie, ale nie dają szans na powrót do „żywych”. Jego żona Agnieszka wierzy, że mimo śpiączki jej mąż gdzieś tam jest. Trzeba do niego dotrzeć i zmobilizować do powrotu. A potem nauczyć wszystkiego od podstaw, bo choroba odbiera mowę i sprawność ciała. Rozpoczyna się walka o spełnienie obietnicy, że Adam kiedyś stanie na scenie i zagra. I zagrał.