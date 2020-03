Zostali okradzeni! Ludzie dobrego serca przyszli z pomocą zwierzakom! [ZDJĘCIA]

- Kochani wsparcie jest przez Was okazywane w szelaki sposób: poprzez wpłaty na konto organizacji, czy poprzez karmę, która jest stale dostarczana do nas na miejsce, jeszcze inna pomoc w postaci taczek, szpadli czy łopat. Zastała nam zakupiona kamera oraz nowe zasuwki, gdyż poprzednie zostały zniszczone przez złodziei. Padła nawet dziś propozycja że Pan podłączy nam na własny koszt dwie kamery, które będą obejmowały zasięgiem cały obszar Zwierzęcej Przystani. Dostaliśmy od dwóch osób kwotę po 100 zł do ręki na zakupy bieżące dla zwierząt.Naprawdę pomoc, która napływa od Państwa jest niesamowita- napisali na swoim profilu wolontariusze Zwierzęcej Przystani.

Kochani jeśli uważacie ze to co robimy ma sens możecie wesprzeć nasze działania przekazując datek bezpośrednio na konto nasze organizacji : Pomagamy bo kochamy Z dopiskiem :Zwierzęca przystań