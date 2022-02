Źródło Miłości i kaplica św. Anny koło Karpacza zachęca do wędrówek szczególnie w Walentynki

Barkowa kaplica na zboczu Grabowca

Źródło miłości. Skusisz się?

Po Karkonoszach krążą legendy, że miłość przywołać można do siebie dzięki magicznemu źródełku. Znajduje się ono przy kaplicy św. Anny na zboczu Grabowca. Wystarczy nabrać w usta wody ze źródła i siedem razy okrążyć kapliczkę nie połykając ani kropli, można to zrobić kiedy powróci się do miejsca startu. Zadanie wydaje się proste, jednak wielkość budynku oraz pobliskie krzaki i drzewa, zadania nie ułatwiają. Śmiałków jednak nie brakuje!