Zwiedzili rowerami całą Polskę i pół Europy. Bliźniacy są rowerowymi ambasadorami Jeleniej Góry [ZDJĘCIA]

Jednak zanim rozpoczęły się poważne wyprawy na rowerze najpierw w ogóle trzeba było nauczyć się jeździć. Jak wspominają bracia gdy byli mali na wzajem sobie pomagali w tej nauce więc rower po dziś dzień jest ich wspólną pasją.

Rowerowe świętowanie wejścia polski do Unii Europejskiej

Na jedną wyprawę Bolesław Osipik wybrał się bez swojego brata Mieczysława.

- 30 kwietnia 2004 roku przyjechałem do Zgorzelca gdzie nocowałem w Domu Turysty. Około godz. 23.00 przyszedł na most graniczny dziś to jest Most Jana Pawła II. Było nam nim mnóstwo ludzi, którzy świętowali wejście Polski do Unii Europejskiej. Poczekałem wraz z tłumem do północy by przywitać Unię Europejską - mówi Bolesław Osipik.

Jego wizyta w Zgorzelcu nie była przypadkowa. Następnego dnia, 1 maja 2004 roku przekroczył granicę i wyruszył w swoją rowerową podróż do Aachen.

- Pierwsze dwa dni mojej podróży nie były udane. Lało po prostu okropnie i było bardzo zimno. Późno wieczorem, trzeciego dnia mojej wyprawy byłem już tak zmęczony, że miałam ochotę po prostu zostawić rower i wrócić do domu, a miałem jeszcze 20 km do schroniska, w którym byłem umówiony - wspomina pan Bolesław. Udało się jednak wytrwać. Po noclegu i odpoczynku, następnego dnia Bolesław Osipik wyruszył do Köln.

- Kiedy miałem ok. 80 km do Aachen dołączyło do mnie pięciu rowerzystów, którzy przyjechali do Niemiec pociągiem. Ich zadaniem było mnie pilotować abym zdążył przyjechać na czas - wspomina.

Na pana Bolesława w Aachen czekał tamtejszy starosta oraz ówczesny starosta Jeleniej Góry. Udało się dojechać na czas z Polski do Niemiec by uczcić wejście naszego kraju do Unii Europejskiej. To jednak nie był koniec podróży. Rowerowy ambasador wybrał się jeszcze dalej do Holandii i Belgii.