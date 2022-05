Zwierzaczkowo - raj dla dzieciaków w Szklarskiej Porębie. Tu cały dzień możesz przytulać zwierzęta i to prawie za darmo! [ZDJĘCIA]

W Zwierzaczkowie znajdują się aktualnie konie, owce, króliki, kury i świnki morskie. Jako pierwsze pojawiły się króliki, które należały do syna właścicielki. Później dołączyły konie, jako pasja i hobby córki właścicielki, a do tego zostały zakupione owce, bo jak mówi właścicielka - skoro były już króliki i konie, to owce do tego grona jakoś pasowały. Właściciele planują przygarnąć do siebie jeszcze inne zwierzęta, ale odbywa się to na tyle spontanicznie, że trudno określić, kiedy i jakie zamieszkają w Karkonoszach.

Do pomysłu stworzenia mini zoo namówił Zwierzaczkowo ich kowal, który sam prowadzi fundację i zbiera pieniądze na leczenie chorych koni. To on pierwszy zauważył "pieszczące się" owce, które podchodziły do niego i przyklejały swoje nosy. W celach promocyjnych przywiózł nawet na dwa tygodnie dwa swoje wielbłądy.