Żywiołak i Percival w Jeleniej Górze! Rozpoczyna się Jarmark Świętojański pod Chojnikiem. PROGRAM

Podczas dwóch dni trwania jarmarku odbędą się polsko-czeskie pokazy i warsztaty rękodzieła dla dzieci, młodzieży i dorosłych, które poprowadzą twórcy ludowi oraz instruktorzy rękodzieła.

W trakcie Jarmarku będzie można również nabyć regionalne rękodzieło i rzemiosło – artystyczne wyroby własne, biżuterię, kosmetyki naturalne, ręcznie szyte zabawki z naturalnych materiałów, a także regionalne artykuły spożywcze – sery, wędliny, pieczywo i słodkie wypieki, przetwory słodkie i wytrawne, miody, nalewki, słodycze, zioła, kawy i herbaty.

Jarmark Świętojański pod Chojnikiem to także fantastyczne koncerty zespołów Żywiołak i Percival. Muzyka Żywiołaka to muzyka oparta na cytatach ludowych, wątkach mitologicznych i historycznych wykonywana na arcyciekawych instrumentach. Percival znany jest na pewno miłośnikom gier komputerowych ze względu na tworzenie ścieżki dźwiękowej do gry Wiedźmin.