200 kobiet z całej Polski przyjedzie do Szklarskiej Poręby na konferencję "Boskie Karkonoskie" Alina Gierak

Dobra energia, mnóstwo pomysłów i wsparcia - z tym wraca się z konferencji Boskie Karkonoskie. FB Fundacja Boskie Karkonoskie Zobacz galerię (2 zdjęcia)

"Boskie Karkonoskie" to największy event organizowany przez Fundację Boskie Karkonoskie. Jest to jedno z niewielu wydarzeń w regionie o charakterze rozwojowym, adresowanych wyłącznie do kobiet, łączące kilka modułów: szkolenia, warsztaty, panele dyskusyjne i przede wszystkim networking. Boskie Konferencje są platformą do wymiany doświadczeń, wiedzy i wsparcia w szerokim gronie kobiet. Tegoroczna konferencja zaplanowana jest 6 października w Szklarskiej Porębie.