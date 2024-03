Znamy kolejnych finalistów Ligi Rocka. W JCK o przepustkę walczyły 4 zespoły z różnych stron Polski

Za nami trzeci koncert eliminacyjny Ligi Rocka, która od ponad ćwierć wieku wyłania obiecujące zespoły rockowe i z domieszką innych stylów. Zwycięzcy eliminacji wygrali 1000 zł, a w wielkim finale powalczą o 5000 zł i nagrody rzeczowe.

Moon Valley

Skład zespołu:

Michał Golonka - wokal

Zbigniew Liśkiewicz - gitara

Mirosław Drzyzga - bas

Paul Chapman - perkusja Zespół Moon Valley powstał w 2021 roku z inicjatywy gitarzysty Zbigniewa Liśkiewicza oraz wokalisty Michała Golonki. W początkowych założeniach miał to być projekt muzyczny, którego celem byłoby tworzenie oraz nagrywanie autorskiego materiału, jednak już po nagraniu wokali do drugiego utworu zapadła decyzja o uformowaniu pełnego składu. Zespół Moon Valley wydał debiutancki album, na którym znajdziecie wiele rockowej energii. Płyta zatytułowana po prostu “Moon Valley” ukazała się w minionym roku. Jednym z singli promujących to wydarzenie został utwór “Cold But Stable”.

Methopia

Skład zespołu:

Justyna Jędrzejczyk - wokal

Dawid Piechowiak - gitara

Michał Kowal - gitara

Grzegorz Potocki - bas

Łukasz Romanowski - perkusja

Zespół powstał pod koniec 2019 roku we Wrocławiu. W skład zespołu wchodzą muzycy, którzy mieli okazję zagrać ze sobą nie jeden koncert, aczkolwiek nie w jednym składzie. Mogą być kojarzeni z takich zespołów jak Tuff Enuff, Splot czy !nsult. Wpływy muzyczne jak i samo doświadczenie jest tak różne, że muzykę jaką tworzy zespół najprościej można określić mianem nowoczesnej odmiany metalu. W marcu 2020 Methopia wypuściła swoją pierwszą EP pt.”Rec.Over”, na której znalazły się cztery autorskie kompozycje. Czasy pandemii i lockdownów zespół poświęcił na nagranie debiutanckiego albumu pt. Mr.Serious” na którym znalazło się 10 utworów i do którego zespół zrealizował jak do tej pory dwa oficjalne teledyski. Methopia jest również zwycięzcą i laureatem nagrody publiczności May Rock Festival 2021 oraz laureatem festiwalu Czacha 2021.

Mercurius

Skład zespołu:

Mateusz Mazanek - wokal

Adrian Kuchyt - gitara elektryczna

Mateusz Kuchyt - gitara elektryczna

Patryk Pogan - gitara basowa

Daniel Jurkiewicz - perkusja

Mercurius to zespół z Tarnowa, którego muzyka wyróżnia się wyjątkowym klimatem, doskonale balansującym między ciężkim i mrocznym brzmieniem, a subtelnymi aranżacjami. Zespół jest napędzany żądzą kreatywności, zawsze otwarty na nowe inspiracje i niezależny od utartych szlaków. Dorobek zespołu obejmuje wiele zagranych koncertów, przeglądów oraz festiwali ogólnopolskich. Jury oraz publiczność wielokrotnie doceniali jego występy, co zaowocowało zdobyciem wysokich miejsc na podium. 28 lipca 2023 roku Mercurius wydał debiutancki album o nazwie "The Anatomy of Depression". Zespół jest obecnie w trakcie trasy promocyjnej.

Bloody Ashes

Skład zespołu:

Artur Falborski - gitara rytmiczna, wokal

Mateusz Gałecki - gitara solowa

Michał Szewczyk - perkusja

Przemysław Strutyński - gitara basowa Zespół Bloody Ashes powstał z inicjatywy Artura Falborskiego Necro Jad , który dla jeleniogórzan znany jest bardziej pod pseudonimem Farba lub Don Arturro. Bloody Asheas czyli "Krwawe Prochy" to nawiązanie do twórczości Brian'a Lumley'a i jego serii książek Necroscope. Muzycy to fani uznanej na świecie literatury SF, czego dowodem są teksty inspirowane powieściami. Zespół obecnie pracuje nad nagraniem EP "FURY".

Po przesłuchaniu zespołów eliminacyjnych jury podjęło decyzję, że do wielkiego finału, który w maju odbędzie się na "błoniach" awansował zespół Methopia z Wrocławia. Na deser na scenie wystąpili goście z Niemiec - zespół Malmo, w składzie: Robert - perkusja, Gregor - gitara / wokal, Dirk - bas, Kolki - gitara. To formacja utworzona z członków różnych kapel z okolic Drezna/Großröhrsdorfu. Tych czterech muszkieterów dozgonnie poświęciło się punk rockowi. Przez przeszło 10 lat aktywności nie brali jeńców na swoich koncertach i nie zamierzają tego zmieniać. źródło: JCK

