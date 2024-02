9 lutego jest światowy Dzień pizzy. Sprawdziliśmy, które pizzerie jeleniogórzanie cenią najbardziej. TOP 10 według użytkowników Google

Międzynarodowy Dzień Pizzy

Wprawdzie Włosi, dla których pizza to symbol narodowy i podstawa diety, świętują Dzień pizzy 17 stycznia, to na całym świecie jako Dzień Pizzy wybrano 9 lutego. To okazja, by wybrać się na pizzę, spróbować upiec ją samemu i równocześnie poznać ciekawostki dotyczące tego niezwykłego placka.