Nie karkonoskie sikory (placki) i karkonoskie kyselo (zupa) najchętniej jedzą turyści w Karpaczu i Szklarskiej Porębie. Króluje pizza! Alina Gierak

Choć restauracje w Karpaczu i Szklarskiej Porębie coraz częściej serwują lokalne dania karkonoskie, to gust turystów się nie zmienia. Pyszne pl. przeanalizowało, co najczęściej zamawiali w górskich kurortach. Królowa jest tylko jedna. To pizza! Które pizzerie według użytkowników Googla są najlepsze w mieście pod Śnieżką i w mieście pd Szrenicą?