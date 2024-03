Tygodniowy przegląd prasy 10.03.2024: Jelenia Góra, 3.03-9.03.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Jeleniej Góry

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Jeleniej Góry, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 3.03 a 9.03.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Ścisłe centrum dolnośląskiego miasta wyłączone z ruchu samochodowego? Już wkrótce!”?

Przegląd tygodnia: Jelenia Góra, 10.03.2024. 3.03 - 9.03.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Ścisłe centrum dolnośląskiego miasta wyłączone z ruchu samochodowego? Już wkrótce! Władze Jeleniej Góry zamierzają ograniczyć dostęp pojazdów do ścisłego centrum miasta. Przy inwestycji dotyczącej remontów deptaka i okolicznych uliczek, zamontowano słupki, które mają wysuwać się z poziomu gruntu. Zanim zostaną uruchomione, samorząd chce najpierw wybudować łącznik do strony ul. Kopernika. 📢 Wieża widokowa w Parku Sobieskiego: Znamy termin otwarcia tej nowej atrakcji turystycznej - zdjęcia Budowa wieży widokowej w Parku Sobieskiego w Wałbrzychu na ukończeniu. Zakończono montaż konstrukcji, trwają prace wykończeniowe. Podjęto też decyzje dotyczące wskazania optymalnego terminu uruchomienia nowej atrakcji turystycznej. Wówczas Wałbrzych odwiedza najwięcej gości.

📢 W sobotę (9.03) poznamy zwycięzców konkursów na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym ZOOM ZBLIŻENIA. Będą ciekawe projekcje oraz świetna gala Sobota (9.03) będzie przedostatnim dniem Międzynarodowego Festiwalu Filmowego ZOOM ZBLIŻENIA. Przed galą finałową obejrzymy film "Tyle co nic" oraz dokumentalny obraz "Pianoforte". Laureatów Festiwalu poznamy na gali w Filharmonii Dolnośląskiej. W niedzielę można będzie wybrać się do kina LOT na pokaz nagrodzonych filmów.

Tygodniowa prasówka 10.03.2024: 3.03-9.03.2024 Jelenia Góra: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Jeleniej Górze. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Odwiert geotermalny szansą dla dolnośląskiego miasta. Planują odwiert na 2,5 km w głąb ziemi Jelenia Góra po wciągnięciu Cieplic Śląskich Zdrój w 1975 roku stała się miastem uzdrowiskowym, gdzie funkcjonuje m.in. Uzdrowisko Cieplice, czy park wodny Termy Cieplickie. Wkrótce stolica Karkonoszy może jeszcze więcej zyskać. Planowany jest nowy odwiert na terenie Sobieszowa.

📢 Listy Trzeciej Drogi do Rady Miejskiej i powiatu. Wśród kandydatów sporo osób z lewicy Poznaliśmy listy kandydatów Trzeciej Drogi, czyli koalicji Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2050 Szymona Hołowni, w wyborach do Rady Miejskiej Jeleniej Góry i Rady Powiatu Karkonoskiego. 📢 Pełne emocji i mądre filmy na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym ZOOM ZBLIŻENIA w Jeleniej Górze. Co jeszcze zobaczymy? Filmy, które do tej pory obejrzeliśmy na ZOOM ZBLIŻENIA, skłaniają do refleksji i pozostaną w pamięci. "Strefa interesów", "Pamięć" oraz "Lęk" wyzwoliły emocje i pobudziły widzów do dyskusji. Co dzisiaj w programie Festiwalu? 📢 Przed wiekami wieszano tu przestępców. Teraz lądują szybowce, samoloty i paralotniarze. Odpoczywają rodziny i tulą się zakochani Takiej niezwykłej przemiany nie przeszła żadna góra na Dolnym Śląsku. Z miejsca, z którego przed wiekami ulatywały do nieba dusze skazańców, doszła do lotów żywych ludzi unoszących się w górę na szybowcach i paralotniach. W Jeżowie Sudeckim pod Jelenią Górą wznosi się wyjątkowy szczyt. Świetne miejsce na wycieczkę nie tylko dla miłośników lotnictwa. O historii Góry Szybowcowej przeczytajcie poniżej.

📢 Aby zamówić przejazdy, wystarczy zainstalować aplikację na telefonie, wybrać sposób płatności, a następnie wpisać adresy odbioru i celu W Jeleniej Górze dostępne są już usługi przewozu taksówkami, zamawianymi przez europejską superapllikację Bolt. Aby zamówić przejazdy, wystarczy zainstalować aplikację Bolt na telefonie, wybrać sposób płatności, a następnie wpisać adres odbioru i docelowy. Płatności za przejazd można dokonać gotówką lub kartą podpiętą w aplikacji. 📢 Dla pań będą koncerty, bezpłatne warsztaty i badania, konferencja, akcje z prezentami. Jeleniogórzanki będą hucznie świętować Dzień Kobiet Mnóstwo atrakcji przygotowano dla pań w Jeleniej Górze. 8 i 9 marca zaplanowano koncerty, akcje z prezentami i ciekawe warsztaty. Na co warto się wybrać?

📢 Prawomocny wyrok. Jelenia Góra ma zapłacić 8 milionów złotych odszkodowania z odsetkami. Prezydent zapowiada kasację ws. odszkodowania Jelenia Góra ma zapłacić osobie fizycznej 8 milionów złotych (odszkodowanie z odsetkami). Taki wyrok zapadł w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu, ale władze miasta nie zgadzają się z wyrokiem. O szczegółach na konferencji prasowej mówił Jerzy Łużniak, prezydent miasta.

📢 Do 8 marca można zgłaszać kandydatów do komisji wyborczych. Przysługuje im dieta za udział w pracach i szkoleniach. Ile można zarobić? Tylko dwa dni zostały do zgłoszenia kandydatów do udziału w pracach komisji wyborczych w wyborach samorządowych. Termin zgłoszeń mija 8 marca. Po nim zaakceptowani kandydaci rozpoczną szkolenia. Będą pracować w komisjach obwodowych i terytorialnych 7 i 21 kwietnia podczas wyborów do samorządów.

📢 Ks. Kubek, ukochany kapłan jeleniogórzan, ma swojego "jelonka". Rzeźba stanęła w Jagniątkowie przy kościele pw. Miłosierdzia Bożego Księdza Kubka, czyli Mariana Matulę znali w Jeleniej Górze niemal wszyscy. Proboszcz parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Jagniątkowie, przyciągał do siebie ludzi. Zjednywał ich prostotą i szczerością. Po śmierci księdza Kubka jego przyjaciele i wierni pamiętają o nim i jego naukach. Dzięki ich staraniom plac przed kościołem w Jagniątkowie nosi imię Księdza Kubka. Od niedawna stoi tam rzeźba "jelonka" (wspartego na kubku), która upamiętnia niezwykłego kapłana.

📢 Pojedziemy pociągiem przez Mirsk do Czech? Jest duża szansa na porozumienie W marcu br. ma zostać podpisane porozumienie pomiędzy marszałkiem województwa dolnośląskiego a hetmanem kraju libereckiego, dzięki któremu ma się otworzyć droga do odbudowy linii kolejowej z Mirska do Jindřichovic pod Smrkem. To kolejna dolnośląska linia kolejowa, która ma szansę na reaktywację. 📢 Z prywatnych środków odbudowują XIV-wieczny zamek, kamień po kamieniu. To będzie perełka Dolnego Śląska Wielu turystów doskonale zna Zamek Czocha w powiecie lubańskim na Dolnym Śląsku. To tam kręcono ujęcia m.in. do Wiedźmina, teledysk nagrała Sylwia Grzeszczak („Księżniczka”), a niedawno odwiedził go Ed Scheeran. W okolicy jest jeszcze kilka ciekawych obiektów, a jeden z nich przybliżymy. W tej samej gminie warto odwiedzić Zamek Świecie, który prywatni właściciele odbudowują kamień po kamieniu, z własnych środków.

📢 Pełna sala w kinie LOT i zachwycona publiczność. Film "Strefa interesów, który obejrzeliśmy na inauguracji ZOOM ZBLIŻENIA, wbił w fotel Kinomaniacy mogą być zadowoleni z pierwszego dnia projekcji na 27. Międzynarodowym Festiwalu ZOOM ZBLIŻENIA. Obejrzeliśmy "Strefę interesów", film z 5 nominacjami do Oskarów oraz "Bulion i inne namiętności". Na co polecamy wybrać się dzisiaj?

📢 Dekady temu na kemping "Słoneczna Polana" w Cieplicach Śląskich -Zdroju przyjeżdżały setki turystów. Potem nic się nie działo. Aż do teraz W latach 90. przy ulicy Rataja na kempingu w Jeleniej Górze – Cieplicach Śląskich-Zdroju turyści odpoczywali w domkach, przyczepach i namiotach. Chwalili bliskość uzdrowiska, parków zdrojowych i dobry dojazd do atrakcji w Kotlinie Jeleniogórskiej. Ludzi przyjeżdżało jednak coraz mniej, kemping upadł, a teren został sprzedany. Przez kilka lat nic tu się nie działo. Aż do teraz...

📢 Licealistki z Norwida mistrzyniami Jeleniej Góry w piłce ręcznej. Na podium również Żerom i Handlówka II Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Jeleniej Górze wywalczyło złote medale w Licealiadzie dziewcząt w piłce ręcznej. Turniej w trzech terminach organizowany przez Zespół Placówek Pozaszkolnych - Centrum Wspierania Uzdolnień, przyniósł wiele emocji.

