Dla pań będą koncerty, bezpłatne warsztaty i badania, konferencja, akcje z prezentami. Jeleniogórzanki będą hucznie świętować Dzień Kobiet

Mnóstwo atrakcji przygotowano dla pań w Jeleniej Górze. 8 i 9 marca zaplanowano koncerty, akcje z prezentami i ciekawe warsztaty. Na co warto się wybrać?

Dzień Kobiet w Galerii Nowy Rynek w Jeleniej Górze?

W sobotę 9 marca galeria, rozdawać będzie podarunki, w postaci oryginalnych świec zapachowych. Świeczki zostały zaprojektowane z myślą o stworzeniu unikalnego i relaksującego doświadczenia zapachowego, dzięki czemu będą doskonałym prezentem z okazji Dnia Kobiet. Ponadto świece wykonane z naturalnego wosku sojowego, pochodzącego z odnawialnych źródeł, co sprawia, że są one nie tylko piękne, ale także przyjazne dla planety. Prezenty czekać będą na specjalnym stoisku promocyjnym, od godziny 12.00 do 19.00. Otrzymać je będą mogły osoby, które w dniach od 1 do 9 marca włącznie, zrobią w sklepach galerii zakupy, za kwotę minimum 150 zł, na maksymalnie dwóch paragonach i okażą paragony oraz przynależność do programu lojalnościowego Nowy Rynek Bonus Club.

Dzień Kobiet w Książnicy Karkonoskiej

8 marca o godz. 17:00 w Książnicy Karkonoskiej, filii przy ulicy Różyckiego 4 zaplanowano bezpłatne wykłady na temat zabiegów pielęgnacyjnych i kosmetycznych twarzy , które poprowadzą Natalia Rurarz właścicielka Salonu Beauty Jelenia Góra – specjalistka w zakresie stylizacji rzęs oraz makijażystka Marietta Gutek.

Omówione zostaną wszystkie ważne etapy pielęgnacji, które sprzyjają regeneracji oraz odmłodzeniu skóry (m.in. oczyszczanie, odżywianie, nawilżanie), aż po makijaż, bez względu na rodzaj cery czy wiek. Ponadto zaprezentowane zostaną "triki" makijażowe, które odmienią i przyspieszą codzienny makijaż oraz poprawią jego trwałość.

Liczba miejsc ograniczona. Informacja i zapisy pod nr tel. 75 7674977.

Wernisaż w Muzeum Karkonoskim

Wernisaż wystawy "Ale za to niedziela" odbędzie się w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze, 8 marca o godz. 17:00.

W wystawie uczestniczą: Beata Chłopeniuk, Iwona Gargula-Kuć, Nina Hobgarska, Agnieszka Hundert-Wawrzyniak, Teresa Kępowicz, Magdalena Kotarba, Barbara Krupa-Kapuśniak, Gosia Węglewska. Autorki są członkiniami Stowarzyszenia Jeleniogórska Strefa Fotografii. „Ale za to niedziela” - to słowa piosenki Wojciecha Kordy. Jej treść znakomicie ilustruje stan oczekiwania. Oczekiwania na spełnienie tego czego naprawdę pragniemy. Czasu dla siebie. Niedziela to metafora tego czasu. Na co go przeznaczamy? To właśnie pokazuje wystawa: kobiecy punkt widzenia na miłość, partnerstwo, na siebie, rodzinę, dojrzałe etapy życia i związki międzyludzkie, kontakt z przyrodą, hobby i rozmaite przyjemności. Wielowątkowo i różnorodnie stylistycznie, ale zawsze fotograficznie, bo autorki wystawy łączy wspólna pasja – fotografia.

Abba symfonicznie- koncert z okazji Dnia Kobiet

W Filharmonii Dolnośląskiej 8 marca o godz. 19.00 zabrzmią piosenki Abby. Przeboje tego szwedzkiego zespołu są ponadczasowe.

Wykonawcy: Małgorzata Chruściel – wokal, Sylwia Przetak – wokal, Jarek Oberbek – wokal, Paweł Skiba – wokal , Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Dolnośląskiej, Tadeusz Wicherek – dyrygent.

"PORTRET DAMY...?" Taneczny spektakl FLAMENCO

W Zdrojowym Teatrze Animacji 9 marca o godz. 16.00 wybierzcie się na widowisko taneczno-muzyczne, nie przypadkiem nawiązujące tytułem do XIX-wiecznej powieści Henry’ego James’a. Jednak wielokropek i znak zapytania zmieniają znaczenie pierwotnego tytułu książki. To opowieść tańcem o różnych kobiecych rolach i odsłonach tworzonych na przestrzeni wieków w europejskiej kulturze. Żeby pokazać złożoność kobiecej natury, sięgamy m.in. do mitów, legend i przypowieści, dzięki którym stworzono różne kobiece wzorce. Sięgamy też do współczesnych, filmowych kobiecych kreacji. A wszystko opowiadamy pieśnią i tańcem, muzyką i obrazem! Scenariusz i reżyseria – Agata Szmigrodzka, Taniec – zespół HAYAT w składzie: A. Szmigrodzka, R. Chrześcijańska, A. Hołyszewska, M. Paterka, Krystek, J. Dziendziel-Ślipko, W. Ślipko, B. Grzesiak. M. Grzesiak, A. Skóra

Boskie Zdrówko dla jeleniogórzanek

Jednego dnia, w jednym miejscu Fundacja Boskie Karkonoskie zbierze specjalistów wielu dziedzin medycyny, po to by jeleniogórzanki i mieszkanki innych miast w regionie mogły się skonsultować, zbadać i posłuchać, dlaczego warto o siebie dbać. II edycja akcji "Boskie Zdrówko" odbędzie się 9 marca w Galerii Sudeckiej.

Program znajdujcie się TUTAJ

Dzień Kobiet w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze

8 marca panie mają bezpłatny wstęp do Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze oraz Oddziału: Zamek Bolków w Bolkowie,

W godzinach 13:00-15:30 w Laboratorium Szkła przy Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze będzie możliwość wykonania grawerki oryginalnych sentencji, życzeń na zakupionych w sklepiku muzealnym szklanych pamiątkach: kwiatach, kielichach, szklankach przez Artystę - grawera Marcina Zielińskiego reprezentującego Szklana Manufaktura O godzinie 17:00 w Muzeum Karkonoskim (Galeria na Górze) odbędzie się wernisaż wystawy fotografii pt. „Ale za to niedziela”. Autorki wystawy, których wspólną pasją jest fotografia, ukazały na niej swój – kobiecy – punkt widzenia na miłość, partnerstwo, siebie, rodzinę, kontakt z przyrodą, przyjemności i poszczególne etapy życia. Podczas wernisażu odbędzie się także pokaz multimedialny i wykład art. pl. Agnieszki Hundert – Wawrzyniak pt. „Kobiety fotografii”.

