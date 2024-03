Pojedziemy pociągiem przez Mirsk do Czech? Jest duża szansa na porozumienie Przemysław Kaczałko

W marcu br. ma zostać podpisane porozumienie pomiędzy marszałkiem województwa dolnośląskiego a hetmanem kraju libereckiego, dzięki któremu ma się otworzyć droga do odbudowy linii kolejowej z Mirska do Jindřichovic pod Smrkem. To kolejna dolnośląska linia kolejowa, która ma szansę na reaktywację.