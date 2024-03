Do 8 marca można zgłaszać kandydatów do komisji wyborczych. Przysługuje im dieta za udział w pracach i szkoleniach. Ile można zarobić? Alina Gierak

Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia (I tura) i 21 kwietnia (II tura) 2024 roku Marcin Oliva Soto/Polskapress

Tylko dwa dni zostały do zgłoszenia kandydatów do udziału w pracach komisji wyborczych w wyborach samorządowych. Termin zgłoszeń mija 8 marca. Po nim zaakceptowani kandydaci rozpoczną szkolenia. Będą pracować w komisjach obwodowych i terytorialnych 7 i 21 kwietnia podczas wyborów do samorządów.