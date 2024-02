Na spotkaniu z Elżbietą Witek ogłoszą kandydata na prezydenta Jeleniej Góry

Podczas spotkania z mediami radny Mariusz Gierus zwrócił uwagę na ostatnią sesję Rady Miejskiej Jeleniej Góry, gdzie procedowano nad projektem uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przy ul. Golfowej, a projekt radni otrzymali dzień przed sesją.

Złamano regulamin i statut miasta. Materiały na sesję powinny być dostarczone co najmniej na 5 dni przed sesją. Komisja Rozwoju rozpatrywała ten projekt, ale protokół z posiedzenia jest bardzo lakoniczny. Pada wprost, że zostały zadane pytania i udzielono odpowiedzi, natomiast jakie pytania i odpowiedzi - tego już w protokole nie ma - powiedział Mariusz Gierus. - Okazuje się, że sprawa jest bardzo rozwojowa, a opinia publiczna nie ma o niej pojęcia. W 2012 roku pojawiła się zmiana tego planu i w tamtym terenie miała powstać obwodnica Jeleniej Góry. To spowodowało roszczenia właścicielki terenu, która wystąpiła do sądu. W tamtym roku zapadł wyrok I instancji - nie licząc odsetek, miasto nieprawomocnie ma zapłacić 5 mln zł, a spodziewana wartość z odsetkami to niemal 8 mln zł - mówił radny, który zwraca uwagę, że miasto chętnie się chwali rozdawaniem pączków, ale tak istotne tematy są ukrywane.