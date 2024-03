Pełna sala w kinie LOT i zachwycona publiczność. Film "Strefa interesów, który obejrzeliśmy na inauguracji ZOOM ZBLIŻENIA, wbił w fotel

"Strefa interesów" na ZOOM ZBLIŻENIA

Jeden z najbardziej wstrząsających filmów sezonu. Rudolf wraz z żoną Hedwig oraz czwórką dzieci i psem mieszkają w przestronnym domu z wypielęgnowanym ogrodem. Celebrują rodzinne obiady, marzą o wakacjach w ukochanych Włoszech. Jednak zza ścian ich domu często dobiegają niepokojące odgłosy, a czasem rozpaczliwe krzyki, ponieważ Rudolf Höss jest komendantem obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Czy można urządzić sobie sterylny raj w cieniu cudzego piekła, tak aby jego ślady nie przeniknęły do świadomości i sumienia?

Film otrzymał 60 nominacji do nagród w tym 5 nominacji do Oscara w kategoriach: Najlepszy film, Najlepszy reżyser, Najlepszy scenariusz adaptowany, Najlepszy dźwięk i Najlepszy film międzynarodowy. Zdobył także 9 nominacji do Nagród BAFTA i 3 nominacje do Złotych Globów.