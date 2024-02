Kinomani już w blokach startowych. Sprzedaż biletów na ZOOM ZBLIŻENIA 2024 rusza od dzisiaj (2.02). Co w programie festiwalu?

ZOMM ZBLIŻENIA gala festiwalowa. Bilety

Na to wydarzenie dostępna będzie limitowana ilość biletów papierowych. Możecie je kupić w sekretariacie Osiedlowego Domu Kultury przy ulicy Krzysztofa Komedy Trzcińskiego w Jeleniej Górze 2 lutego od godz. 8.00 do 16.00.

Program 27. Międzynarodowego Festiwalu wkrótce poznamy. Na razie wiadomo, co obejrzymy na gali festiwalowej. Zawsze jest to jakiś wyjątkowy koncert i tak będzie tym razem.

ZOOM ZBLIŻENIA zespół Elektrio

Zespół ELEKTRIO, to trzech muzyków bardzo dobrze znanych jeleniogórskiej publiczności: Dominik Wania – pianista jazzowy, pedagog. Niezwykle wzięty muzyk sesyjny. Grał z czołówką polskiej i zagranicznej sceny jazzowej (m.in. Tomaszem Stańko, Marcusem Millerem), Tomasz Pruchnicki – saksofonista, kompozytor, eksperymentator. Absolwent i wykładowca Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu oraz Przemysław Jarosz – perkusista jazzowy i pedagog. Absolwent Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Wraz z Tomaszem Pruchnickim i Kajetanem Galasem (organy Hammonda) tworzy zespół Yarosh Organ Trio.