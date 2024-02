W programie 27. ZOOM ZBLIŻENIA są filmy nagradzane na festiwalach, spotkania z aktorami i reżyserami. Na gali film Chaplina z muzyką na żywo Alina Gierak

Sylwia Motyl, dyrektor Festiwalu z prezydentem Jeleniej Góry Jerzym Łużniakiem zapraszają miłośników dobrych filmów na Festiwal ZOOM ZBLIŻENIA Alina Gierak/Polskapress Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Już za tydzień jeleniogórzanie i goście, którzy przyjadą 27. Międzynarodowy Festiwal Filmowy ZOOM ZBLIŻENIA, zasiądą w kinie Lot, by oglądać filmy konkursowe i projekcje specjalne. To okazja, by poznać obrazy nagradzane na festiwalach i doceniane przez krytyków. Poznajcie program ZOOM ZBLIŻENIA. Co polecamy?