Pełne emocji i mądre filmy na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym ZOOM ZBLIŻENIA w Jeleniej Górze. Co jeszcze zobaczymy? Alina Gierak

W kinie LOT w Jeleniej Górze na ZOOM ZBLIŻENIA od 27 lat spotykają się miłośnicy dobrych filmów

Filmy, które do tej pory obejrzeliśmy na ZOOM ZBLIŻENIA, skłaniają do refleksji i pozostaną w pamięci. "Strefa interesów", "Pamięć" oraz "Lęk" wyzwoliły emocje i pobudziły widzów do dyskusji. Co dzisiaj w programie Festiwalu?