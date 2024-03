Jeleniogórzanie odkryją w "Strefie interesów" miejsca, które dobrze znają. Film oglądaliśmy na 27. ZOOM ZBLIŻENIA. Poruszył serca widzów

Dwa Oskary dla "Strefy interesów

„Strefa interesów” to porażające studium banalności zła, w którym nigdy nie jesteśmy świadkami ludobójstwa ani obozowej rzeczywistości. Wszystko, co brutalne, od czego chce się odwrócić wzrok, zostaje wypchnięte poza dom Rudolfa i Hedwigi, hermetycznie zamknięte poza ich codziennym życiem. Rodzinną sielankę tylko od czasu do czasu zakłóca dym z pobliskich kominów obozu. Czy można urządzić sobie sterylny raj w cieniu cudzego piekła, tak aby jego ślady nie przeniknęły do świadomości i sumienia?

Autorem scenariusza i reżyserem, opartego na powieści Martina Amisa filmu jest wielokrotnie nagradzany za swoje filmy brytyjski reżyser Jonathan Glazer. Autorem zdjęć jest dwukrotnie nominowany do Oscara polski operator Łukasz Żal.

Film oglądaliśmy na tegorocznym 27. MFF ZOOM ZBLIŻENIA w Jeleniej Górze. Poruszył serca widzów. Niektóre sceny komentowali z wyjątkowym zaangażowaniem. To za sprawą miejsc, które rozpoznali w filmie.