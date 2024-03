Żelazko może być psem, a wieszak Cyganką. O tym przekonują się widzowie "Krawca Pana Niteczki" w Zdrojowym Teatrze Animacji

W pracowni krawieckiej szyją... bajkę

Skoro nie można uszyć spodni, to uszyjmy bajkę - proponuje Józef Nitczka. I zaczyna snuć opowieść o krawcu, któremu Cyganka przepowiedziała, że zostanie królem. Każdy pracownik pracowni krawieckiej dopowiada kolejną przygodę i bajka zostaje uszyta.

Józef Niteczka trafia na staż do pracowni krawieckiej. Są tu krawcowe od haftu krzyżykowego i od prawych rękawów. Pracują także Niuniuś i pan magazynier. Jest oczywiście energiczna kierowniczka. Nad pracownią zbierają się czarne chmury, gdy okazuje się, że nie ma ani nici, ani materiałów, by cokolwiek uszyć. A zamówień byłoby mnóstwo, bo oto zjawiają się widzowie i każdy chętnie złoży zamówienie na spodnie, surdut czy żakiet. Już nawet każdy został pomierzony miarką krawiecką.

Krawiec Pan Niteczka królem Pacanowa

Pan Niteczka spotyka po drodze Stracha na wróble. Razem docierają do Pacanowa, w którym od wielu dni pada deszcz. Miasteczku grozi zalanie, więc Krawiec Pan Niteczka wspina się po drabinie do nieba i zszywa dziurę w chmurze. Przestaje padać, wychodzi słońce, a w nagrodę Krawiec otrzymuje rękę Królewny i zostaje Królem.

Widzowie są stonogami, lwami i tygrysami

Prosta historia opowiedziana jest w sposób, który przykuwa uwagę dorosłych i dzieci. Od początku widzowie są wciągnięci w spektakl. Zaczynając od pobierania miary przez pracowników pracowni krawickiej, po granie na scenie lwów i tygrysic, stonogi i balonika. Publiczność szyje to przedstawienie razem z aktorami i bardzo jej się to podoba.

Scenografia i warka akcja zaletami przedstawienia

Taka interakcja wymaga od aktorów skupienia i reagowania, na to, co robią i mówią widzowie, przy równoczesnym zachowaniu tempa spektaklu. Bo dzieje się w nim bardzo wiele. Wartka akcja, przeplatania piosenkami to zaleta przedstawienia.