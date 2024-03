Roztańczony i rozśpiewany spektakl "Krawca Pana Niteczki" zobaczymy 24 marca. Obejrzyjcie zdjęcia zza kulis i ze spektaklu. Ale kolorowo!

Nasz spektakl, to teatr w teatrze i mali widzowi przekonają się, że wszystko może być rekwizytem. Wieszak- diabłem, a żelazko psem- mówi Waldemar Wolański.

Dzieci mają bogatą wyobraźnię, a my dajemy szansę do jej rozwoju. To piękna, poetycka baśń o przyjaźni, pokonywaniu słabości i lęków - dodaje scenograf Joanna Hrk.