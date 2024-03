Kolejkowo otworzyło modelarnię w Jeleniej Górze. Na oficjalnej uroczystości nie zabrakło powrotów do bogatych tradycji

Warto zaznaczyć, że Kolejkowo zaczynało w garażu w pobliskim Karpaczu, więc jest to swego rodzaju powrót do Kotliny Jeleniogórskiej.

Zaczynaliśmy w Karpaczu w 2014 roku. W moim garażu tworzyliśmy pierwsze makiety. Na sezon letni wynajęliśmy namiot w Karpaczu, gdzie pokazaliśmy co stworzyliśmy. To okazało się ogromnym sukcesem i otworzyliśmy się rozwój w innych miastach. Mamy już lokalizację we Wrocławiu i Gliwicach, a w tym roku startujemy jeszcze w Warszawie - powiedział Jakub Paczyński, dyrektor Kolejkowa.